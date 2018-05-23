"Сьон" подписал конкурента для Митрюшкина

Голкипер "Сент-Этьена" Антони Мезонньяль продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии. 20-летний француз на правах свободного агента перебрался в "Сьон", подписав контракт до 2022 года. За новую команду он будет играть под номером 42.

Напомним, что за "Сьон" играет российский вратарь Антон Митрюшкин. Россиянин в ноябре в игре с "Грассхоппером" (3:0) получил тяжелую травму колена, из-за которой больше не выходил на поле в этом сезоне.