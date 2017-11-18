СМИ: Усманов планирует купить "Андерлехт"

Российский бизнесмен Алишер Усманов собирается купить "Андерлехт", сообщает Het Laatste Nieuws. По информации источника, потенциальная сделка оценивается в 80 миллионов евро.
Также сообщается, что на покупку бельгийского клуба также претендуют совместно местные предприниматели Пол Гейзенс и Воутер Вандерхауте. Действующее руководство "пурпурно-белых" уже провело переговоры с обоими потенциальными покупателями.
Кроме того, издание утверждает, что как Усманов, так и Гейзенс с Вандерхауте предлагают действующему президенту и владельцу акций "Андерлехта" Роджеру Ванден Стоку остаться управлять клубом в ближайшие годы, а также стать миноритарным акционером, сохранив 25 процентов акций.
Напомним, что Усманову принадлежат 30,04 акций "Арсенала".
Slim Taller
Этому жирному "тьфу на тебя" через подставных принадлежит английский Эвертон.Решил ещё прикупить.Потом премьеру подарит.
13:08
inspire
зачем он ему? треть Арсенала уже купил, а толку ноль ... как вложение денег? так для этого более интересные варианты есть
12:37