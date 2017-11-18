СМИ: Усманов планирует купить "Андерлехт"

Российский бизнесмен Алишер Усманов собирается купить "Андерлехт", сообщает Het Laatste Nieuws. По информации источника, потенциальная сделка оценивается в 80 миллионов евро.

Также сообщается, что на покупку бельгийского клуба также претендуют совместно местные предприниматели Пол Гейзенс и Воутер Вандерхауте. Действующее руководство "пурпурно-белых" уже провело переговоры с обоими потенциальными покупателями.

Кроме того, издание утверждает, что как Усманов, так и Гейзенс с Вандерхауте предлагают действующему президенту и владельцу акций "Андерлехта" Роджеру Ванден Стоку остаться управлять клубом в ближайшие годы, а также стать миноритарным акционером, сохранив 25 процентов акций.

Напомним, что Усманову принадлежат 30,04 акций "Арсенала".