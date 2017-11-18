12:18 | Футбол — "Пас из-за границы"

СМИ: Усманов планирует купить "Андерлехт"

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Российский бизнесмен Алишер Усманов собирается купить "Андерлехт", сообщает Het Laatste Nieuws. По информации источника, потенциальная сделка оценивается в 80 миллионов евро.

Также сообщается, что на покупку бельгийского клуба также претендуют совместно местные предприниматели Пол Гейзенс и Воутер Вандерхауте. Действующее руководство "пурпурно-белых" уже провело переговоры с обоими потенциальными покупателями.

Кроме того, издание утверждает, что как Усманов, так и Гейзенс с Вандерхауте предлагают действующему  президенту и владельцу акций "Андерлехта" Роджеру Ванден Стоку остаться управлять клубом в ближайшие годы, а также стать миноритарным акционером, сохранив 25 процентов акций.

Напомним, что Усманову принадлежат 30,04 акций "Арсенала".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Этому жирному "тьфу на тебя" через подставных принадлежит английский Эвертон.Решил ещё прикупить.Потом премьеру подарит.

13:08

inspire

зачем он ему? треть Арсенала уже купил, а толку ноль ... как вложение денег? так для этого более интересные варианты есть

12:37