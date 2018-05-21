СМИ: "Лех" проведет без зрителей восемь матчей следующего сезона

"Лех" проведет в следующем сезоне восемь игр без зрителей из-за беспорядков в матче 30 тура чемпионата Польши с "Легией", сообщает AP.

Болельщики "Леха" закидала файерами поле на 77 минуте встрече, из-за чего арбитр был вынужден остановить игру. В то же время несколько десятков фанатов выбежали со своих секторов, однако местные полицейские оттеснили их обратно.

- Под запрет попадут пять матчей польского чемпионата и три матча Лиги Европы, - рассказал глава Великопольского воеводства (где находится Познань) Збигнев Гофман.

Отметим, что в результате беспорядков в матче с "Легией" "Леху" было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.