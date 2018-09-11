Шмид больше не тренер "Гэлакси"

Зиги Шмид покинул пост главного тренера "Лос-Анджелес Гэлакси". Доминик Киннер будет работать с командой в оставшейся части сезона в MLS.

- Я тренирую на различных уровнях в США более 35 лет, - цитирует пресс-служба клуба Шмида. - После тщательного анализа, я решил покинуть свой пост, но остаться в игре. Понимаю, что время для данного решения неудачно. Тем не менее, считаю, что команда может собраться и хорошо проявить себя в оставшихся играх этого сезона под руководством Дома. Благодарен "Гэлакси". Спасибо руководству и болельщикам.