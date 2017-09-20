Шевченко, Мальдини, Тотти и другие звезды помогут восстановлению Боржомского ущелья

Ряд известных футболистов прошлого проведут в Тбилиси благотворительный матч, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Федерации футбола Грузии Давида Муджири. Игра состоится на "Динамо Арене" 29 сентября, средства от продажи билетов будут перечислены на восстановление части лесного массива Боржомского ущелья, которая сгорела в результате крупного пожара.

В поединке примут участие Франческо Тотти, Ривалдо, Дида, Паоло Мальдини, Андрей Шевченко, Хавьер Дзанетти, Звонимир Бобан, Сержиньо, Лука Тони, Эрнан Креспо, Венсан Канделя, Алессандро Костакурта, Дино Баджо, Массимо Амброзини, Массимо Оддо, Марко Дельвеккио, Себастьяно Росси, Мауро Тассотти, Карлес Пуйоль, Марек Янкуловски, Деметрио Альбертини, Энрико, Кристиан Аббьяти, Анджело Карбоне, Иван Кордоба, Дарио Шимич, Джузеппе Фавалли, Пьетро Верховод. Наставником одной из команд будет Отто Рехагель. Муджири не исключил, что в матче примут участие еще несколько именитых зарубежных футболистов, с ними ведутся переговоры.

По словам Муджири, средства от билетов на матч отборочного турнира ЧМ-2018 между Грузией и Ирландией (1:1) также пойдут на восстановление Боржомского ущелья.