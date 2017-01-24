Сербам не удалось добиться исключения Косова из УЕФА

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Сербского футбольного союза, пытавшегося обжаловать решение Союза европейских футбольных ассоциаций о приеме в УЕФА федерации футбола Косова (ФФК). Как сообщается в пресс-релизе CAS, резолюция конгресса УЕФА, проходившего 3 мая 2016 года в Будапеште, остается в силе, равно как и членство Косова.

Сербы утверждали, что УЕФА нарушил свои же правила, и в такой ситуации договор с ФФК следует признать недействительным. Устав УЕФА позволяет включать в организацию страны, которые были "признаны ООН".

Поскольку ООН не обладает полномочиями признавать государства, CAS посчитал этот пункт недостаточно точным. В суде решили, что признание Косова имеет основания, потому что большинство стран ООН признают территорию независимым государством.

Косово было принято в УЕФА в мае 2016 года. За проголосовали 28 членов конгресса, против - 24, включая РФС. Также в состав УЕФА вошла и Ассоциация футбола Гибралтара.

В настоящее время независимость Косово признали 110 стран ООН из 193. (Александр БОБРОВ)