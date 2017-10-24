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Сантуш проголосовал за Роналду, Сампаоли - за Месси


Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш в опросе ФИФА по определению лучшего игрока 2017 года на первое место поставил своего подопечного Криштиану Роналду, на второе - полузащитника "Реала" Луку Модрича, на третье - нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли первым назвал Месси, вторым - Роналду, третьим - защитника "Реала" и сборной Бразилии Марселу.

Напомним, голосование выиграл Криштиану Роналду, набрав 43,16 процента. Вторым стал Лионель Месси - 19,25 процента.

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