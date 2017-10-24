Сантуш проголосовал за Роналду, Сампаоли - за Месси

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш в опросе ФИФА по определению лучшего игрока 2017 года на первое место поставил своего подопечного Криштиану Роналду, на второе - полузащитника "Реала" Луку Модрича, на третье - нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли первым назвал Месси, вторым - Роналду, третьим - защитника "Реала" и сборной Бразилии Марселу.
Напомним, голосование выиграл Криштиану Роналду, набрав 43,16 процента. Вторым стал Лионель Месси - 19,25 процента.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Сборная Бразилии (футбол)
- Лука Модрич
- Марселу Виейра
- Фернанду Сантуш (тренер)
- Хорхе Сампаоли