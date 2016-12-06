08:41 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Самолеты сборной Аргентины будут проверяться дополнительно

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Ассоциация футбола Аргентины (AFA) будет проводить дополнительную проверку самолетов, на которых перевозятся игроки национальных сборных. Такие меры организация принимает после авиакатастрофы с участием бразильской команды "Шапекоэнсе". Аргентинцев насторожило то, что разбившийся самолет перевозил их сборную за неделю до аварии.

– Обычно мы пользуемся услугами другой компании, но в тот день не было такой возможности, – цитирует AFP пресс-секретаря AFA Майкла Хирша. – Выбор компании происходит заранее. Но риск существует всегда. Ведь никто не дает стопроцентных гарантий. Катастрофа – это не проблема авиации в целом, а отдельный инцидент.

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