Самир Насри: "Отказал "ПСЖ", так как хотел перейти в "Сити" или "МЮ"

Полузащитник "Антальяспора" Самир Насри признался, что в своей время мог перебраться в "ПСЖ", но предпочел остаться в Англии. Дважды парижане хотели подписать французского хавбека, но игрок отказался.

- Были разговоры с "ПСЖ" однажды... Даже дважды, на самом деле! - цитирует Canal+ Насри. - В первый раз, когда спортивный директор парижан говорил с Арсеном Венгером, тренер "канониров" предпочел, чтобы я вернулся во Францию, а не перешел в "Сити" или "Юнайтед". Но я сказал "нет", потому что хотел либо в "Сити", либо в "Юнайтед". Второй раз, когда Лоран Блан был тренером "ПСЖ". Это был год, когда они подписали Йоана Кабая. В конце концов, я остался в "Манчестер Сити", где мы были чемпионами и где я был игроком основы.