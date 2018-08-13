Руни в огне! Жесткий отбор и голевой пас в концовке матча "Ди Си" – "Орландо"

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни стал одним из главных героев матча чемпионата MLS против "Орландо" (3:2). На 6-й компенсированной ко второму тайму минуте 32-летний англичанин совершил эффектный отбор в подкате на своей половине поля, после чего выполнил точную диагональ на партнера по команде Лусиано Акосту – тот головой забил победный мяч.

В этой встрече Руни записал на свой счет две голевых передачи, а Акоста оформил хет-трик.

"Ди Си" после 20 матчей замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 21 очко. У соперников команды Руни в активе сыграно 23-25 матчей. Это связано с несбалансированным календарем турнира. К завершению "регулярки" 28 октября каждая команда проведет по 34 встречи. У лидера Востока "Атланты" на данный момент 48 очков после 24 игр.