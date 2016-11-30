Роналду не жертвовал денег семьям игроков "Шапекоэнсе"

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду не жертвовал деньги родственникам погибших в результате авиакатастрофы в Колумбии, утверждает The Mirror. Ранее некоторые источники сообщали, что португальский форвард пожертвовал семьям погибших сумму в три миллиона долларов.

Напомним, вчера недалеко от Медельина потерпел крушение самолет, на борту которого была бразильская команда "Шапекоэнсе", летевшая на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". Всего на борту находилось 77 человек, в их числе – 68 пассажиров и 9 членов экипажа. По последним данным, в результате катастрофы погиб 71 человек.