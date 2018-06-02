Роналдо назвал свою команду-мечту. В ней есть Месси, но нет Роналду

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо составил свою символическую команду всех времен, информирует Mundo Deportivo. В числе 11 лучших игроков не оказалось пятикратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду:
Буффон, Кафу, Мальдини, Каннаваро, Роберто Карлос, Пирло, Месси, Марадона, Зидан, Пеле, Роналдо.
- Диего Марадона
- Зинедин Зидан
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Сборная Бразилии (футбол)
- Роналдо
- Паоло Мальдини
- Джанлуиджи Буффон
- Андреа Пирло
- Пеле
- Роберто Карлос
- Фабио Каннаваро
- Кафу
баламошка
Нет Марсело?! Я разочарован. Ну ты и марокканец, Кристинка.
22:29