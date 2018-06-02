21:55 | Футбол — "Пас из-за границы"

Роналдо назвал свою команду-мечту. В ней есть Месси, но нет Роналду

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Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо составил свою символическую команду всех времен, информирует Mundo Deportivo. В числе 11 лучших игроков не оказалось пятикратного обладателя Золотого мяча Криштиану Роналду:

​Буффон, Кафу, Мальдини, Каннаваро, Роберто КарлосПирло, Месси, Марадона, Зидан, ПелеРоналдо.

Роналдо может купить "Вальядолид"

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Нет Марсело?! Я разочарован. Ну ты и марокканец, Кристинка.

22:29

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