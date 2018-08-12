Роналдо будет выписан из больницы 13 августа

Легенда мирового футбола Роналдо в Твиттере сообщил, что будет выписан из больницы в понедельник, 13 августа.

41-летний бразилец был доставлен в госпиталь 10 августа, где ему был поставлен диагноз - пневмония. Позднее он был переведен в частную клинику.

- Друзья, на Ибице я заболел сильным гриппом и в пятницу был госпитализирован, - написал Роналдо. - Сейчас все в порядке. Завтра, я буду выписан и смогу вернуться домой. Спасибо вам за вашу любовь и сообщения поддержки.