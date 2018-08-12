22:51 | Футбол — "Пас из-за границы"

Роналдо будет выписан из больницы 13 августа


Легенда мирового футбола Роналдо в Твиттере сообщил, что будет выписан из больницы в понедельник, 13 августа.

41-летний бразилец был доставлен в госпиталь 10 августа, где ему был поставлен диагноз - пневмония. Позднее он был переведен в частную клинику.

- Друзья, на Ибице я заболел сильным гриппом и в пятницу был госпитализирован, - написал Роналдо. - Сейчас все в порядке. Завтра, я буду выписан и смогу вернуться домой. Спасибо вам за вашу любовь и сообщения поддержки. 

 

 

К комментариям
0
Материалы других СМИ