Роберт Евдокимов: "Буду стажироваться в ла лиге или серии а"

Известный российский тренер, ранее возглавлявший "Оренбург" и "Тобол", Роберт Евдокимов в интервью "СЭ" рассказал о своих дальнейших планах.

- Какие у вас планы?

- Сейчас нахожусь в творческом отпуске. В ближайшее время поеду на пару недель в Турцию, где посмотрю тренировочный процесс и матчи, пообщаться с тренерами и спортивными директорами разных команд. Кроме того, сейчас договариваюсь о стажировке в Ла Лиге или Серии А. Конкретных клубов пока не назову.

- Планируете возглавить команду до чемпионата мира?

- Я готов работать, поэтому рассмотрю любое предложение. Но в нынешнем сезоне это будет сложно. Во-первых, я уже обжегся на этом в Казахстане, приехав в середине сезона. Готов принять команду в мае, чтобы с конкретные задачи и перспективы были уже на следующий чемпионат.

- Следите за "Оренбургом", который вывели в РФПЛ?

- Конечно, я же там проработал пять с половиной лет. Нынешний главный тренер Федотов был моим помощником, поэтому очень рад, что именно он все наладил. После неудачного старта команда претендует на возвращение в премьер-лигу. Считаю, что клуб достоин этого по финансовым соображениям, готовы и в руководстве. (Евгений БЕЛОУСОВ)