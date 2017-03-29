19:27 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Роббен рассчитывает повлиять на выбор нового тренера сборной Голландии

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Капитан сборной Голландии Арьен Роббен уверен, что он и полузащитник Весли Снайдер имеют право принять участие в выборе нового главного тренера национальной команды. Этот пост стал вакантным после отставки Данни Блинда.

– Мы со Снайдером в сборной последние 14 лет, – приводит Kick off слова Роббена. – Мы сказали руководству федерации, что хотим участвовать в этом процессе. У нас большой опыт работы с тренерами, есть хорошая идея по поводу того, кто мог бы быть оптимальным выбором для команды.

На данный момент я – первая точка контакта между федерацией и футболистами и не собираюсь останавливаться. Ван Гал? Он был бы одним из главных претендентов, по моему мнению, но пока все равно еще рано говорить о конкретных именах.

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