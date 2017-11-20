Риксен посетил матч "Рейнджерс" в инвалидном кресле

Бывший полузащитник "Зенита" и "Рейнджерс" Фернандо Риксен посетил арену шотландского клуба перед матчем 14-го тура чемпионата страны против "Гамильтон Академикал" (0:2). Голландский экс-хавбек прибыл на стадион "Айброкс" в инвалидном кресле в сопровождении своего близкого друга - журналиста Винсента Де Вриса, сообщает Daily Record.

Отмечается, что 41-летнего Риксена около стадиона встретили несколько сотен болельщиков клуба из Глазго, наградив полузащитника, выступавшего за "Рейнджерс" с 2000 по 2006 год, овациями. На второй минуте матча Риксена вывезли на поле - тут его приветствовали уже все болельщики, собравшиеся на стадионе. Время появления бывшего полузащитника было выбрано специально - голландец играл за "Рейнджерс" под вторым номером.

Напомним, Риксен выступал за "Зенит" с 2006 по 2009 год. Вместе с питерцами он выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

В 2013 году игрок сообщил, что ему диагностировали боковой амиотрофический склероз (прогрессирующее, неизлечимое заболевание ЦНС). Риксен продолжает бороться с болезнью.