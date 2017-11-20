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Риксен посетил матч "Рейнджерс" в инвалидном кресле


 
11 ноября 2007 года. Раменское. &quot;Сатурн&quot; - &quot;Зенит&quot; - 0:1. Дик АДВОКАТ (справа) и его команда празднуют победу в чемпионате России.Золотой "Зенит"-2007. Где они сейчас?

Бывший полузащитник "Зенита" и "Рейнджерс" Фернандо Риксен посетил арену шотландского клуба перед матчем 14-го тура чемпионата страны против "Гамильтон Академикал" (0:2). Голландский экс-хавбек прибыл на стадион "Айброкс" в инвалидном кресле в сопровождении своего близкого друга - журналиста Винсента Де Вриса, сообщает Daily Record.

Отмечается, что 41-летнего Риксена около стадиона встретили несколько сотен болельщиков клуба из Глазго, наградив полузащитника, выступавшего за "Рейнджерс" с 2000 по 2006 год, овациями. На второй минуте матча Риксена вывезли на поле - тут его приветствовали уже все болельщики, собравшиеся на стадионе. Время появления бывшего полузащитника было выбрано специально - голландец играл за "Рейнджерс" под вторым номером.

Напомним, Риксен выступал за "Зенит" с 2006 по 2009 год. Вместе с питерцами он выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

В 2013 году игрок сообщил, что ему диагностировали боковой амиотрофический склероз (прогрессирующее, неизлечимое заболевание ЦНС). Риксен продолжает бороться с болезнью.

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