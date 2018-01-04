Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич вошел в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины. Экс-хавбек армейцев будет работать в команде под руководством Роберта Просинечки, который был назначен на пост главного тренера 4 января.

В штаб нового наставника команды также вошли Гордан Чипирич, Драган Спасич и Кенан Хасаджич.

Напомним, Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год. Вместе с армейцами он по пять раз выиграл чемпионат и Суперкубок России. Также он стал семикратным обладателем национального кубка. В сезоне-2004/05 завоевал Кубок УЕФА. После завершения карьеры игрока работал в тренерском штабе ЦСКА (2013-2015 гг), с 2015 года – в ДЮСШ ЦСКА.

За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник выступал с 2007 по 2013 год. На чемпионате мира 2014 года он входил в тренерский штаб национальной команды.