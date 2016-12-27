Рафаэл ван дер Варт: "В 16 лет отказался переходить в "Барселону"

Полузащитник "Мидтьюлланна" Рафаэл ван дер Варт рассказал, как будучи игроком молодежной команды "Аякса" отверг предложение о переходе в "Барселону". Бывший футболист "Реала" посоветовал своим молодым соотечественникам не спешить с уходом из чемпионата Голландии.

– "Барселона" сделала предложение о моем трансфере, когда мне было 16 лет, – цитирует Noordhollands Dagblad ван дер Варт. – Но я даже и не думал об уходе из "Аякса". Сначала я очень хотел проявить себя в действующем клубе. Советую молодым голландским игрокам не спешить покидать родину. Игроки моего поколения доказали, что громко заявить о себе вполне реально и в родных стенах.