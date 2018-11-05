Рафаэл ван дер Варт объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Голландии Рафаэл ван дер Варт, ныне выступающий за датский "Эсбьерг", объявил о завершении карьеры. 35-летний хавбек является воспитанником "Аякса". Он выступал за такие клубы, как "Гамбург", "Реал", "Тоттенхэм", "Бетис" и "Мидтьюлланн". За сборную на его счету 100 матчей.



– Думаю, сейчас пора остановиться, – цитирует ван дер Варта Voetbalprimeur. – Я здесь, чтобы играть в футбол, а не лечиться. Мне хотел выступать максимально долго, но это невозможно. Теперь могу только выразить благодарность за все эти годы клубам, игрокам, сотрудникам . У меня тостались только теплые чувства, это было отличное время.



