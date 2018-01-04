Просинечки стал новым главным тренером сборной Боснии и Герцеговины

Прославленный хорватский футболист, бывший главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки возглавил Боснию и Герцеговину, сообщает Sport.blic.rs. В борьбе за этот пост 48-летний специалист обошел боснийского коллегу Амара Осима.

Решение о назначении Просинечки было принято на заседании исполнительного своета Футбольного союза Боснии и Герцеговины, которое состоялось 4 января. Условия сделки и срок контракта с новым главным тренером не уточняются.

Напомним, предыдущим наставником боснийской сборной был Мехмед Баждаревич, руководивший командой с 2014 по 2017 год.