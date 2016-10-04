20:52 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Проигравший Аршавину пари журналист назначил футболисту встречу

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Казахстанский журналист Петр Воликов, проигравший пари нападающему "Кайрата" Андрею Аршавину, назначил место и время встречи с форвардом, где тот сможет побрить ему голову. Блогер в начале сезона заключил пари: если российский футболист забьет за "Кайрат" 8 голов, то он побреется. В игре против "Актобе" (1:0) Аршавин забил свой 8-й гол в текущем розыгрыше чемпионата Казахстана. Теперь футболист хочет лично побрить журналиста.

"Андрей, здравствуйте! Я тот самый журналист, которому хватило смелости и дерзости бросить вам вызов по поводу восьми голов, забитых в чемпионате Казахстана. Я готов ответить за свои слова и доверить вам свою голову. Назначаю вам встречу на площади "Астана" 6 октября в 14.00", – сказал Воликов в своем видеообращении к футболисту.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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SportXpressNick

Кайратский цирюльник не сдрейфит. У него даже фамилия про бритьё.

22:11

crazysun78

заодно отруби голову.. ))

22:00

EstMaza

Сдрейфит андрюшко.

21:16

gretzkyfan

К футболисту, не к журналисту

20:59

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