13:38 26 сентября | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Андрей Аршавин: "Казахстанский журналист совсем дерзкий. Что-нибудь сбрею ему точно"

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Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин отметил, что казахстанский журналист должен ответить за свои слова. Блогер в начале сезона заключил пари: если российский футболист забьет за "Кайрат" 8 голов, то он побреется. В игре против "Актобе" (1:0) Аршавин забил свой 8-й гол в текущем розыгрыше чемпионата Казахстана. Теперь футболист хочет лично побрить журналиста.

– Что-нибудь сбрею ему точно (смеется). Если он пообещал, то должен ответить за свои слова. И почему он поставил условие именно про 8 голов? Видимо, совсем дерзкий, – отметил Аршавин.

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