Президент "Спортинга" запретил работникам клуба покупать газеты и смотреть ТВ

Президент лиссабонского "Спортинга" Бруну де Карвалью был переизбран на свой пост. После назначения он на совещании с работниками клуба объявил ряд неожиданных правил.

- Мы - спортингисты, и мы доказали, что молчание делает больше всего шума, - цитирует Maisfutebol де Карвалью. - Вы все попросили внести изменения. Я в таком настроении, что нужно внести изменения, которые буду меньше подвергать нас риску, меньше пользоваться социальными сетями, а также с сегодняшнего дня мы больше не покупаем спортивные газеты, не смотрим ни одного португальского телевизионного канала, кроме клубного. Теперь средства массовой информации будут относиться к нам по-другому.