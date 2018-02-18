Президент "Спортинга" запретил работникам клуба покупать газеты и смотреть ТВ

Президент лиссабонского "Спортинга" Бруну де Карвалью был переизбран на свой пост. После назначения он на совещании с работниками клуба объявил ряд неожиданных правил.
- Мы - спортингисты, и мы доказали, что молчание делает больше всего шума, - цитирует Maisfutebol де Карвалью. - Вы все попросили внести изменения. Я в таком настроении, что нужно внести изменения, которые буду меньше подвергать нас риску, меньше пользоваться социальными сетями, а также с сегодняшнего дня мы больше не покупаем спортивные газеты, не смотрим ни одного португальского телевизионного канала, кроме клубного. Теперь средства массовой информации будут относиться к нам по-другому.
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
10:52
баламошка
Serenky25 Кто вообще смотрит телевизор и покупает газеты?//////////Когда-то и я так делал, пока не понял, что порносайты гораздо интереснее.
09:43
Serenky25
Кто вообще смотрит телевизор и покупает газеты?
09:03
баламошка
Работники клуба удивились, ведь они не знали, что такое ТВ и газеты. Всё свободное время они проводили в интернете.
06:06