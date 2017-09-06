Питер Одемвингие: "Говорят, на Папуа можно получить стрелу в спину прямо во время матча"

Бывший нападающий "Локомотива" Питер Одемвингие рассказал о попытках руководителей индонезийского футбола искоренить коррупцию и решить другие проблемы национального чемпионата. Воспитанник "КАМАЗа" и ЦСКА с 2010 по 2017 год играл в ряде английских клубов, а с начала этого года защищает цвета индонезийского "Мадура Юнайтед".

- Новые боссы в футбольной федерации – люди серьезные, чуть ли не с армией Индонезии связаны, - цитирует 8news.ru Одемвингие. - Они хотят все изменить. Хотя мне рассказывали, что не так давно игроки брали деньги и сдавали матчи, а судьи боялись работать – потому что когда побеждала команда гостей, их просто избивали. Сейчас все меняется к лучшему, я сам это чувствую. Но некоторые вещи остаются. Например, четыре дня назад у нас была игра на острове Папуа. Я не полетел из-за травмы, но перед игрой мне рассказывали, что там до сих пор остались аборигены, которые ходят с луками и стрелами. Так что стрелу в спину можно получить на стадионе прямо во время матча. Ну, или после – если выиграешь. Ха! Некоторые говорят, что это чушь, смеются, но, говорят, потом сами же едут туда с опаской и ходят по острову, оглядываясь назад.

– Вы сами в это верите?

– Нет дыма без огня. Поверьте, именно на этом острове такие вещи могут происходить, я уверен. Потому что даже здесь, в Сурубае, местные уверяют: да, на Папуа до сих пор все это возможно! Да и наш босс, кстати, рассказывал, что там даже поздние матчи не проводят, потому что не могут гарантировать безопасность команды гостей. А один клуб там просто не транслирует свои матчи. Представляете?