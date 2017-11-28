Пицци после увольнения из сборной Чили возглавит сборную Саудовской Аравии

Хуан Антонио Пицци станет новым главным тренером сборной Саудовской Аравии, утверждает CDF News. 49-летний испанец будет руководить командой на чемпионате мира-2018. По информации источника, Пицци будет присутствовать в пятницу в Москве на жеребьевке чемпионата мира.

Должность наставника сборной Саудовской Аравии стала вакантной после того, как в отставку был отправлен аргентинец Эдгардо Бауса, проработавший с командой два месяца.

Напомним, что под руководством Хуана Антонио Пицци сборная Чили не смогла пробиться на чемпионат мира-2018, после чего тот был уволен.