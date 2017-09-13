Пепе: "Реал" в прошлом, я выбрал "Бешикташ"

Бывший защитник "Реала" Пепе отметил, что не жалеет о решении перейти в "Бешикташ". Игрок обороны добавил, что был счастлив в испанском клубе.

- Грусть? Я уже говорил: "Реал" в прошлом, начался новый этап моей карьеры, - цитирует As Пепе. - Я выбрал "Бешкиташ", чтобы быть счастливым, играя в футбол. "Реал" - часть моего прошлого. Там я был счастлив. Также, как до этого в "Порту" и "Маритиму".

Напомним, Пепе выступал за "Реал"с 2007 по 2017 год. За это время он принял участие в 331 матче, забив 15 мячей.