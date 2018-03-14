Оценил ли Слуцкий шутку форварда "Витесса" Линссена о выпивке? Отвечает тренер

В понедельник "Витесс" официально объявил о том, что в следующем сезоне командой будет руководить российский тренер Леонид Слуцкий. "СЭ" стал первым, кому он дал интервью после подписания контракта с голландским клубом.

– На какой игре "Витесса" вы были? Какое впечатление оставил стадион клуба?

– Я был на выездном матче. А в Арнеме я и до этого бывал. Стадион там отличный, суперсовременный, с раздвижной крышей, выдвигающимся полем, матчи посещают великолепные болельщики. Несмотря на то что сборная не попала на чемпионат мира, а клубы не так гремят в Европе, как несколько лет назад, Голландия остается сверхфутбольной страной, где очень интересно работать, где суператмосфера на стадионах, всегда заполненные арены, и большое количество людей интересуется футболом и старается оказывать максимальную поддержку тем, за кого болеют.

– Вы оценили шутку форварда "Витесса" Брайана Линссена? Он сказал: "Слышал, что Слуцкий любит выпить. Думаю, это хорошо, ведь ему надо влиться в команду, это часть футбола".

– Мне кажется, его спросили о том, что русские любят традиционно. А он сказал: "Если так, то это хорошо, потому что он быстрее вольется в коллектив". Это стереотипное мышление. Ко мне, как к человеку, который вообще не употребляет алкоголь, это не совсем актуальное применение.

– Зато вы увидели, что и в Голландии все хорошо с юмором, вы сможете найти общий язык. Юмор ведь всегда был важной частью атмосферы ваших команд.

– Атмосфера важна тогда, когда способствует достижению спортивных задач. В любом случае, основные задачи в любой профессиональной команде – спортивного характера. Если при этом они будут хорошими, то позитивная атмосфера будет способствовать укреплению спортивных результатов. Поэтому я бы лучше делал акцент на спортивной составляющей любого проекта. (Дмитрий СИМОНОВ)

Эксклюзив "СЭ". Первое интервью Слуцкого после назначения в "Витесс"