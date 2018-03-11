12:31 | Футбол — РФПЛ

Нападающий "Витесса": "Слышал, что Слуцкий любит выпить. Это хорошо, ведь ему надо влиться в команду"

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Нападающий "Витесса" Брайан Линссен с юмором оценил возможное назначение россиянина Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды.

Ранее появилась информация, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России согласовал контракт с голландским клубом и летом официально возглавит команду. По информации Omroep Gelderland, соглашение с 46-летним специалистом будет рассчитано на два года.

Слышал, что Слуцкий любит выпить. Думаю, это хорошо, ведь ему надо влиться в команду, это часть футбола, – приводит слова Линссена soccernews.nl.

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КОММЕНТАРИИ (17)
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Lars Berger

Кто не пьет - тот не играет.

14:10

Доктор_Хряк

Vizioso А он точно Слуцкого с Романцевым не спутал? 13:56--------------------- )))))))))

14:06

Vizioso

А он точно Слуцкого с Романцевым не спутал?

13:56

anhora

Она любит выпить! Эти надо воспользоваться...

13:56

Доктор_Хряк

Не верю) Евреи не пьют много. 150 грамм(три рюмки) - это их максимум:)

13:47

guy1984

точно такой же стереотип, что французы - лягушатники, итальянцы - макаронники и т.д. Нападающий просто пошутил

13:35

Serenky25

Будете теперь всем двором бухать.

13:34

Гы

Гаттузо Крут!!!!!!#!, это не вся правда: он еще возит с собой какую-то хрень, которую называет "balalayka" и ходит по улицам в обнимку с ручным московским медведём. Вот теперь, пожалуй, все. Не надо дезинформировать наших голландских партнеров!

13:19

merniloskut

Он пьёт после каждого проигрыша, так что у новой команды все шансы спиться!

13:19

Спринт

Физрук с соседского двора уже давно перешел стадию - любителя просто выпить и продолжает заливать Бахусом свой комплекс тренерской неполноценности.

13:16

ДжЫмкО

Серьезная заявка Линсена на переход в какой-нибудь российский клуб)

13:15

вэняляйнэн

Повезло Слуцкому с клубом.

13:05

Андерсен 6111

Над глупостью игроков (этого и ещё одного) толи смеяться, толи плакать... Неужели они на самом деле так думают? Или им до такой степени мозги прополоскали о русских?

13:04

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Пьет, как сапожник, а потом на столе камаринского пляшет! Факт. А если еще и пыхнет, то вообще держись вся Голландия.

12:55

Excalibur

и не только Слуцкий

12:49

Slim Taller

Да и пожрать он не дурак.Это скрепа.

12:43

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