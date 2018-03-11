Нападающий "Витесса": "Слышал, что Слуцкий любит выпить. Это хорошо, ведь ему надо влиться в команду"

Нападающий "Витесса" Брайан Линссен с юмором оценил возможное назначение россиянина Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды.
Ранее появилась информация, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России согласовал контракт с голландским клубом и летом официально возглавит команду. По информации Omroep Gelderland, соглашение с 46-летним специалистом будет рассчитано на два года.
– Слышал, что Слуцкий любит выпить. Думаю, это хорошо, ведь ему надо влиться в команду, это часть футбола, – приводит слова Линссена soccernews.nl.
Lars Berger
Кто не пьет - тот не играет.
14:10
Доктор_Хряк
Vizioso А он точно Слуцкого с Романцевым не спутал? 13:56--------------------- )))))))))
14:06
Vizioso
А он точно Слуцкого с Романцевым не спутал?
13:56
anhora
Она любит выпить! Эти надо воспользоваться...
13:56
Доктор_Хряк
Не верю) Евреи не пьют много. 150 грамм(три рюмки) - это их максимум:)
13:47
guy1984
точно такой же стереотип, что французы - лягушатники, итальянцы - макаронники и т.д. Нападающий просто пошутил
13:35
Serenky25
Будете теперь всем двором бухать.
13:34
Гы
Гаттузо Крут!!!!!!#!, это не вся правда: он еще возит с собой какую-то хрень, которую называет "balalayka" и ходит по улицам в обнимку с ручным московским медведём. Вот теперь, пожалуй, все. Не надо дезинформировать наших голландских партнеров!
13:19
merniloskut
Он пьёт после каждого проигрыша, так что у новой команды все шансы спиться!
13:19
Спринт
Физрук с соседского двора уже давно перешел стадию - любителя просто выпить и продолжает заливать Бахусом свой комплекс тренерской неполноценности.
13:16
ДжЫмкО
Серьезная заявка Линсена на переход в какой-нибудь российский клуб)
13:15
вэняляйнэн
Повезло Слуцкому с клубом.
13:05
Андерсен 6111
Над глупостью игроков (этого и ещё одного) толи смеяться, толи плакать... Неужели они на самом деле так думают? Или им до такой степени мозги прополоскали о русских?
13:04
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Пьет, как сапожник, а потом на столе камаринского пляшет! Факт. А если еще и пыхнет, то вообще держись вся Голландия.
12:55
Excalibur
и не только Слуцкий
12:49
Slim Taller
Да и пожрать он не дурак.Это скрепа.
12:43