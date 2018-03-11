Нападающий "Витесса": "Слышал, что Слуцкий любит выпить. Это хорошо, ведь ему надо влиться в команду"

Нападающий "Витесса" Брайан Линссен с юмором оценил возможное назначение россиянина Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды.

Ранее появилась информация, что бывший главный тренер ЦСКА и сборной России согласовал контракт с голландским клубом и летом официально возглавит команду. По информации Omroep Gelderland, соглашение с 46-летним специалистом будет рассчитано на два года.

– Слышал, что Слуцкий любит выпить. Думаю, это хорошо, ведь ему надо влиться в команду, это часть футбола, – приводит слова Линссена soccernews.nl.