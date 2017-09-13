Новый тренер "Шанхай Шэньхуа" отстранил Тевеса от тренировок из-за лишнего веса

Нападающий "Шанхай Шэньхуа" Карлос Тевес отстранен от тренировок на неопределенный срок, сообщает AFP. В понедельник пост наставника команды занял У Цзинуй, сменивший Густаво Пойета. Он заявил, что Тевес не будет играть, пока не избавится от лишнего веса.

- И Карлос, и Гуарин имеют лишний вес, - сказал У Цзинуй. - Я несу ответственность перед командой. Если футболист на поле не может играть на 100 процентов, нет смысла его выпускать.

Тевес играет в "Шанхай Шэньхуа" с декабря 2016 года. По данным СМИ, он является самым высокооплачиваемым игроком мира, получая 38 миллионов евро в год.