10:37 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Невероятная симуляция в исполнении Лазовича

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Бывший нападающий "Зенита" Данко Лазович, ныне выступающий за "Видеотон", в матче чемпионата Венгрии против "Гонведа" (0:1) ярко продемонстрировал свои страдания после стыка в борьбе за мяч. 34-летний серб демонстративно упал и начал корчиться от боли, при этом размахивая руками и ногами. Даже тренер "Видеотона" призвал футболиста умерить пыл и успокоиться.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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shpasic

спросите у Будогосского, он скажет, что фол был.

11:31

Красно-белый Коммаяк

Почему за такое желтую не дают?

11:27

foreverCSKAforever

Еще вчера в ветке про исполнителя липовых пенок Кришито, подозреваемого в свое время в участии в договорняках и "переходящего в Наполи", хотел написать, что пора Лазовича возвращать. Он и симулировать может не хуже Шатова и Жиркова, и пенальти левые реализует чрезвычайно хладнокровно. Поленился многа букав строчить. А сегодня такой видос подоспел.

11:22

баламошка

Питерская школа.

11:12

Lexx Luger

симулянтишька

11:05

wilde

Лазович выпрашивает обратный трансфер в "Зенит")))) там таких артистов любят...)))

10:59

fullerist

Школа зенита

10:57

greyk

Даже дети так в истерике не бьются...

10:54