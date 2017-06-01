Невероятная симуляция в исполнении Лазовича

Бывший нападающий "Зенита" Данко Лазович, ныне выступающий за "Видеотон", в матче чемпионата Венгрии против "Гонведа" (0:1) ярко продемонстрировал свои страдания после стыка в борьбе за мяч. 34-летний серб демонстративно упал и начал корчиться от боли, при этом размахивая руками и ногами. Даже тренер "Видеотона" призвал футболиста умерить пыл и успокоиться.
shpasic
спросите у Будогосского, он скажет, что фол был.
11:31
Красно-белый Коммаяк
Почему за такое желтую не дают?
11:27
foreverCSKAforever
Еще вчера в ветке про исполнителя липовых пенок Кришито, подозреваемого в свое время в участии в договорняках и "переходящего в Наполи", хотел написать, что пора Лазовича возвращать. Он и симулировать может не хуже Шатова и Жиркова, и пенальти левые реализует чрезвычайно хладнокровно. Поленился многа букав строчить. А сегодня такой видос подоспел.
11:22
баламошка
Питерская школа.
11:12
Lexx Luger
симулянтишька
11:05
wilde
Лазович выпрашивает обратный трансфер в "Зенит")))) там таких артистов любят...)))
10:59
fullerist
Школа зенита
10:57
greyk
Даже дети так в истерике не бьются...
10:54