Невероятная симуляция в исполнении Лазовича

Бывший нападающий "Зенита" Данко Лазович, ныне выступающий за "Видеотон", в матче чемпионата Венгрии против "Гонведа" (0:1) ярко продемонстрировал свои страдания после стыка в борьбе за мяч. 34-летний серб демонстративно упал и начал корчиться от боли, при этом размахивая руками и ногами. Даже тренер "Видеотона" призвал футболиста умерить пыл и успокоиться.