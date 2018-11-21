Мутко принял участие в заседании бюро исполкома РФС

Сегодня в Москве состоялось заседание бюро исполкома РФС в расширенном составе, в том числе при участии вице-премьера РФ, приостановившего свою деятельность в конце декабря 2017 года главы РФС Виталия Мутко, информирует официальный сайт союза.

На заседании бюро исполкома было принято решение представить (поддержать), руководствуясь положениями устава ФИФА, а также статьями 29 и 31 Устава РФС, кандидатуру Джанни Инфантино на пост президента ФИФА (выборы в 2019 году).

Выборы главы ФИФА пройдут 5 июня 2019 года на конгрессе организации в Париже. Инфантино был избран на этот пост в феврале 2016 года после коррупционного скандала, в результате которого пост главы организации покинул Йозеф Блаттер.