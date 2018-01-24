"Мазервелл" снял пародию на презентацию Санчеса в качестве новичка "МЮ"

"Мазервелл" в Твиттере опубликовал ролик, в котором представил новичка команды Пита Хатрли. Видео стало пародией на то, как "Манчестер Юнайтед" презентовал перешедшего из "Арсенала" Алексиса Санчеса.

В ролике "красных дьяволов" чилиец играет на пианино мелодию Glory Glory Man United, после чего выходит на поле "Олд Траффорд". Шотландский клуб показал, как их новый защитник играет на детском синтезаторе, а затем появляется на "Фир Парке" - домашней арене "Мазервелла".

В "МЮ" оценили пародию, отправив анимированное изображение с подмигивающим Санчесом.