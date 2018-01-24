"Мазервелл" снял пародию на презентацию Санчеса в качестве новичка "МЮ"

"Мазервелл" в Твиттере опубликовал ролик, в котором представил новичка команды Пита Хатрли. Видео стало пародией на то, как "Манчестер Юнайтед" презентовал перешедшего из "Арсенала" Алексиса Санчеса.
В ролике "красных дьяволов" чилиец играет на пианино мелодию Glory Glory Man United, после чего выходит на поле "Олд Траффорд". Шотландский клуб показал, как их новый защитник играет на детском синтезаторе, а затем появляется на "Фир Парке" - домашней арене "Мазервелла".
В "МЮ" оценили пародию, отправив анимированное изображение с подмигивающим Санчесом.
🎹 | Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Pete6... #SIWY #MFC– Motherwell FC (@MotherwellFC) 23 января 2018 г.
Are we doing this right, @ManUtd? 👀 😜 pic.twitter.com/4d14hXW7bN
23 января 2018 г.