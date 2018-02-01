23:53 1 февраля | Футбол — "Пас из-за границы"

Марадоне запретили въезд в США из-за шуток над Трампом

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Легенде мирового футбола Диего Марадоне запретили въезд в США. Как сообщает AS, это связано с тем, что аргентинец посмеялся над американским президентом Дональдом Трампом. В одном из интервью Марадона назвал главу государства куклой "чиролита".

Напомним, что США отозвали визу Марадоны в 1994 году. Тогда аргентинца подозревали в употреблении наркотиков. После того случая Марадоне был закрыт въезд в страну.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Flamenco

В США демократия только на бумаге!

01:56

баламошка

Это демократия, детка.

00:44

Трубадур

если у него нет визы, он и так не может поехать..ну тупыыыыые...

00:28

Спартач и че?

вот он опечален.

00:08

Митюня

США - самая демократичная страна на свете. Свобода слова в ней - высшая ценность.

00:04