Марадоне запретили въезд в США из-за шуток над Трампом

Легенде мирового футбола Диего Марадоне запретили въезд в США. Как сообщает AS, это связано с тем, что аргентинец посмеялся над американским президентом Дональдом Трампом. В одном из интервью Марадона назвал главу государства куклой "чиролита".
Напомним, что США отозвали визу Марадоны в 1994 году. Тогда аргентинца подозревали в употреблении наркотиков. После того случая Марадоне был закрыт въезд в страну.
Flamenco
В США демократия только на бумаге!
01:56
баламошка
Это демократия, детка.
00:44
Трубадур
если у него нет визы, он и так не может поехать..ну тупыыыыые...
00:28
Спартач и че?
вот он опечален.
00:08
Митюня
США - самая демократичная страна на свете. Свобода слова в ней - высшая ценность.
00:04