Марадоне запретили въезд в США из-за шуток над Трампом

Легенде мирового футбола Диего Марадоне запретили въезд в США. Как сообщает AS, это связано с тем, что аргентинец посмеялся над американским президентом Дональдом Трампом. В одном из интервью Марадона назвал главу государства куклой "чиролита".

Напомним, что США отозвали визу Марадоны в 1994 году. Тогда аргентинца подозревали в употреблении наркотиков. После того случая Марадоне был закрыт въезд в страну.