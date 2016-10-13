Марадона и Верон повздорили во время благотворительного "Матча за мир"

Бывшие футболисты сборной Аргентины Диего Марадона и Хуан Себастьян Верон обменялись нелицеприятными высказываниями во время благотворительного матча в Риме. В первом тайме Марадона упал на газон после столкновения с соотечественником, а когда поднялся, Верон что-то сказал в его адрес. Оба довольно жестко разговаривали, уходя в раздевалку на перерыв. После выхода на поле перед второй половиной они продолжили ругаться, и другим футболистам даже пришлось разнимать их.

Ранее Марадона обвинял Верона в причастности к его увольнению с поста главного тренера сборной Аргентины в 2010 году. Перед игрой футболисты не пожали друг другу руки.

Благотворительный матч команд Роналдинью и Марадоны завершился победой первых со счетом 4:3. Победный мяч провел экс-форвард "Спартака" Фернандо Кавенаги.