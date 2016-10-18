08:19 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Лилиан Тюрам подверг критике ФИФА

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Чемпион мира в составе сборной Франции Лилиан Тюрам раскритиковал решение международной федерации футбола (ФИФА) распустить рабочую группу по борьбе с расизмом. По мнению руководство ФИФА, рабочая группа, сформированная в 2013 году при теперь уже бывшем главе организации Йозефе Блаттере, полностью выполнила свою работу, поэтому не имеет смысла ее дальнейшая работа.

- Я крайне шокирован тем, что такая важная организация, как ФИФА, которая может доносить мысли до миллионов людей, особенно детей, сказала о борьбе с расизмом в 2016 году, в нынешней глобальной политической ситуации, что "дело сделано", - цитирует Reuters Тюрама.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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П_о_в_а_р

Тюрам с нами!!!!!!!! Трепещите расисты конебомжовые!!!!! Мы здесь власть!

08:39

Долой марионеток-макларенеток

Молоток, Тюрам!

08:36

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