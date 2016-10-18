Лилиан Тюрам подверг критике ФИФА

Чемпион мира в составе сборной Франции Лилиан Тюрам раскритиковал решение международной федерации футбола (ФИФА) распустить рабочую группу по борьбе с расизмом. По мнению руководство ФИФА, рабочая группа, сформированная в 2013 году при теперь уже бывшем главе организации Йозефе Блаттере, полностью выполнила свою работу, поэтому не имеет смысла ее дальнейшая работа.

- Я крайне шокирован тем, что такая важная организация, как ФИФА, которая может доносить мысли до миллионов людей, особенно детей, сказала о борьбе с расизмом в 2016 году, в нынешней глобальной политической ситуации, что "дело сделано", - цитирует Reuters Тюрама.