00:15 | Футбол — "Пас из-за границы"

Леонид Слуцкий: "Были предложения от российских клубов"


В понедельник "Витесс" официально объявил о том, что в следующем сезоне командой будет руководить российский тренер Леонид Слуцкий. "СЭ" стал первым, кому он дал интервью после подписания контракта с голландским клубом.

 
Леонид СЛУЦКИЙ в &quot;Халл Сити&quot;.Мераб Жордания: "Витесс" мог взять Слуцкого по совету Абрамовича - Роман хорошо разбирается в футболе"

– За минувший год были ли какие-то конкретные предложения от российских клубов?

– Конечно.

– Публично назывался "Ростов".

– Не думаю, что есть смысл обсуждать, что было, а чего не было. На любом из этапов я не чувствовал себя невостребованным, если речь об этом. Я делаю выбор в соответствии с тем, что считаю для себя приоритетным.

– То есть в пользу работы в Европе?

– Думаю, это стало очевидно после того, как я уходил из ЦСКА.

– Уже понятно, с какого числа вы приступите к работе в "Витессе"?

– С новой предсезонки. По датам пока невозможно сказать, потому что команда, скорее всего, будет играть в плей-офф. А дальше посмотрим – будет полуфинал или финал плей-офф, попадет ли "Витесс" в Лигу Европы (там будет квалификационный раунд) или не попадет. Поэтому планы предсезонной подготовки будут сформированы в зависимости от сроков окончания сезона и тех турниров, в которых клуб будет участвовать в следующем сезоне. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Слуцкого - здесь

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!