Козак назвал шокирующие причины ухода из сборной Словакии

Бывший главный тренер сборной Словакии​ Ян Козак объяснил причины своего ухода. По словам специалиста, он ушел в отставку после того, как узнал, что семь игроков его команды приняли участие в тусовке после поражения от Чехии.

– Я не хотел давать комментировать, чтобы не вмешиваться в подготовку к матчу против Швеции, – цитирует пресс-служба федерации футбола Словакии Козака. – Это очень больно. Как пощечина. После матча с чехами я не мог уснуть, дважды пересматривал запись матча. Затем пошел к игрокам. Мартин Дубравка, Михал Шулла, Владимир Вайсс, Станислав Лоботка, Милан Шкриньяр, Норберт Дьембер и Любомир Шатка приняли участи в тусовке.

Я встретился с Мартином Шкртелом и Мареком Хамшиком, чтобы разобраться, что происходит. Оба были удивлены. После тренировки я попытался понять. Я посмотрел в глаза им и спросил, почему они это сделали. Дубравка отметил, что у него трудный период в "Ньюкасле", Вайсс сказал, что не знает, почему пошел, а Лоботка признался, что у него был тяжелый график в "Сельте", и он нуждался в отдыхе. Шкриньяр сказал то же самое, и я был очень разочарован. Шатка сказал, что просто пошел с друзьями.

У меня был вариант притвориться и сделать вид, что ничего не произошло, или выгнать их из команды, однако не могу представить будущее сборной Словакии без Дубравки, Шкриньяра, Лоботки и Вайсса. Поэтому, поэтому решил уйти я. Позвонил президенту федерации, но не объяснил причину. Не хотел ехать в Швецию с этими игроками.