Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявит "Шапекоэнсе" победителем Южноамериканского кубка, сообщает официальный сайт телеканала Globo. Большая часть игроков бразильской команды погибла в авиакатастрофе, произошедшей 29 ноября в Колумбии.

На борту самолета находились 77 человек, в том числе игроки "Шапекоэнсе", которые направлялись в Медельин на первый финальный матч Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". В результате авиакатастрофы погиб 71 человек, выжили шестеро, трое из которых – игроки бразильской команды.

Ожидается, что решение об объявлении "Шапекоэнсе" победителем Южноамериканского кубка будет утверждено на совете КОНМЕБОЛ 21 декабря.

