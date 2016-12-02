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КОНМЕБОЛ объявит "Шапекоэнсе" победителем Южноамериканского кубка

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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявит "Шапекоэнсе" победителем Южноамериканского кубка, сообщает официальный сайт телеканала Globo. Большая часть игроков бразильской команды погибла в авиакатастрофе, произошедшей 29 ноября в Колумбии.

На борту самолета находились 77 человек, в том числе игроки "Шапекоэнсе", которые направлялись в Медельин на первый финальный матч Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". В результате авиакатастрофы погиб 71 человек, выжили шестеро, трое из которых – игроки бразильской команды.

Ожидается, что решение об объявлении "Шапекоэнсе" победителем Южноамериканского кубка будет утверждено на совете КОНМЕБОЛ 21 декабря.
 

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