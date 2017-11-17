КОНКАКАФ создаст аналог Лиги наций УЕФА

Президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни отметил, что его конфедерация создаст аналог Лиги наций, которую организует УЕФА. В рамках турнира все сборные региона будут разделены на три дивизиона в соответствии с рейтингом. Конкретный формат лиги, матчи которой заменят товарищеские встречи, будет согласован в начале следующего года.

– Это важный момент для КОНКАКАФ, – цитирует AFP Монтальяни. – Мы предлагаем такую платформу для матчей, при реализации которой в выигрыше окажутся все. Соревнования будут проходит в окнах, согласованных с ФИФА. И всегда найдется место для проведения товарищеских матчей со сборными других конфедераций.