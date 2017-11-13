"Кайрат" подтвердил уход из команды экс-форварда "Краснодара"

"Кайрат" в своем Твиттере объявил об уходе из команы нападающего Жерара Гоу. Ивуарийский форвард покинул команду по завершении контракта. За четыре сезона в команде из Казахстана в 138 матчах забил 99 мячей.

Напомним, Гоу выступал за "Краснодар" с 2013 по 2014 год, после чего подписал контракт с "Кайратом". В составе клуба из Казахстана он завоевал три серебра и одну бронзу национального первенства. Также он трижды завоевал Кубок Казахстана и дважды - Суперкубок страны.