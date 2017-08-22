"Кайрат" определится с будущим Аршавина по итогам сезона

Технический директор "Кайрата" Евгений Калакуцкий сообщил о том, что клуб обсудит вопрос продления контракта с 36-летним российским нападающим Андреем Аршавиным по окончании текущего сезона. По его словам, все будет зависеть от желания и состояния здоровья футболиста.

- В данный момент мы не ведем переговоры о продлении контракта. У нас есть договоренность сесть и поговорить с Аршавиным по итогам сезона, тогда и определимся, - приводит ТАСС слова Калакуцкого. - Сезон в Казахстане заканчивается в конце ноября, времени осталось не так много, поэтому думаю, что скоро все станет известно.

Все зависит от желания и здоровья самого Андрея. Он абсолютно точно не хочет отбывать номер, а хочет играть. Нужно понимать, что футбол - это тяжелый труд, нужно работать и много тренироваться. Игрок сам должен для себя решить, может ли он продолжать карьеру или нет.

К сожалению, восстановление (Аршавина. - Прим. "СЭ") проходит гораздо медленнее, чем хотелось. У нас в субботу очередной матч чемпионата, который он точно пропустит, дальше будет перерыв на игры сборных, после которого мы надеемся, что Андрей уже точно сможет сыграть.

Напомним, что Аршавин перешел в "Кайрат" в 2016 году. За команду из Алма-Аты он провел 53 матча в различных турнирах и забил 15 голов. Нападающий был капитаном сборной России, сыграв за нее в 74 матчах и забив 17 голов.