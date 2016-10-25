Кайрат Боранбаев: "Аршавин попросил внести в контракт с "Кайратом" пункт, что в любой момент может уйти"

Руководитель "Кайрата" Кайрат Боранбаев в интервью "СЭ" отметил, что привести в команду Андрея Аршавина помог Александр Бородюк. При этом он признал, что в Казахстане беспокоились из-за травм, преследовавших экс-капитана сборной России в "Кубани".

– Приглашение Андрея Аршавина в "Кайрат" – ваша личная идея?

– Не совсем. Пригласить его в клуб нам помог Александр Бородюк, это было его личное желание. Они много лет вместе работали в сборной России, и тренер видел, как игрок может помочь "Кайрату". В первый раз мы встречались с Аршавиным в Москве, и все прошло довольно успешно. Друг друга поняли. Андрей – не из тех людей, которые будут сидеть и кивать, внутренне с чем-то не соглашаясь. Он всегда открыто и правдиво высказывает свою точку зрения. Это мы, люди из бизнеса, пытаемся какие-то вещи сглаживать. А Андрей все называет своими именами и имеет на это полное право.

А подписали мы контракт не сразу, поскольку договорились о некоторых вещах, которые Андрей сначала должен выполнить, – что и произошло. Это было связано с физической подготовкой. После травмы в "Кубани" он не тренировался, набрал лишний вес и не был полностью уверен в своем организме. Почему и попросил внести в контракт пункт, что в любой момент может уйти. Мне кажется, Андрей сам хотел понять – готов он играть или нет. Оказалось – готов, и еще как! Мы сделали для него ударную персональную программу, которая привела к результату.

– Но опасения у вас были?

– Конечно. Особенно нас беспокоила его травма, не позволившая ему заиграть в "Кубани". Но Андрей подготовился и преобразился. Он сам говорил: "Мне главное – играть". Это было то, ради чего он к нам пришел, и первое, чего хотел, – доверия, с помощью которого он и достигнет лучшей формы. (Игорь РАБИНЕР)