Карвалью поддержал экс-тренера ЦСКА, потерявшего сына в авиакатастрофе

Бывший игрок ЦСКА Даниэл Карвалью выразил соболезнования экс-тренеру армейцев Паулу Пайшау, который в авиакатастрофе самолета "Шапекоэнсе" потерял своего сына Андерсона. Для специалиста по физподготовке это не первая семейная трагедия. В 2002 году он лишился первого сына Алессандро. У молодого человека случился сердечный приступ.

"Паулу Пайшау показал мне верный путь и посоветовал уйти из "Интера" в ЦСКА. Сейчас он столкнулся с черным днем – ушел второй его сын. Я просто хочу поблагодарить Пайшау за все. Я оставлю здесь слова, которые он сказал после этого: "Это предупреждение всем людям. Живите полной жизнью. Не важно, ночуете ли вы в особняке или под мостом, управляете большой машиной или ходите пешком. Человек, который проживает жизнь без радости, не понимает смысла существования. Он уже мертв". Святой человек. Держись, Паулу", – написал Карвалью в Instagram.