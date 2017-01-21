20:05 21 января | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Карл-Хайнц Румменигге: "В футболе неизбежна революция"

0
0
0

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге резко раскритиковал руководство ФИФА за реформы. Напомним, недавно было принято расширить состав участников чемпионатов мира с 32 до 48.

– Я придерживаюсь мнения, что если дальше будет так продолжаться, у нас случится революция, – приводит Sport Bild слова Румменигге. – В целом я против революций, потому что они почти всегда заканчиваются кроваво. Но я вот боюсь, что в данном случае революция неизбежна. Крупные клубы, а также национальные чемпионаты, наверное, когда-то зададутся вопросом: а нужна ли нам вообще эта ФИФА со своими курьезными решениями, которые в итоге только вредят футболу, а не служат ему.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ