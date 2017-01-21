Карл-Хайнц Румменигге: "В футболе неизбежна революция"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге резко раскритиковал руководство ФИФА за реформы. Напомним, недавно было принято расширить состав участников чемпионатов мира с 32 до 48.

– Я придерживаюсь мнения, что если дальше будет так продолжаться, у нас случится революция, – приводит Sport Bild слова Румменигге. – В целом я против революций, потому что они почти всегда заканчиваются кроваво. Но я вот боюсь, что в данном случае революция неизбежна. Крупные клубы, а также национальные чемпионаты, наверное, когда-то зададутся вопросом: а нужна ли нам вообще эта ФИФА со своими курьезными решениями, которые в итоге только вредят футболу, а не служат ему.