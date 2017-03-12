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Кахабер Цхададзе: "Не жалею о том, что Аршавин начал игру с "Окжетпесом" в запасе"

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Главный тренер "Кайрата" Кахабер Цхададзе после матча 2-го тура чемпионата Казахстана против "Окжетпеса" (2:2) отметил, что полузащитник Андрей Аршавин появился на поле лишь во втором тайме ввиду усталости, информирует клубная пресс-служба. На 83-й минуте встречи россиянин забил гол.

– Не пожалели о том, что Аршавин не вышел в старте вместо Жукова?

– Нет-нет, ни в коем случае. У Шавы была небольшая усталость, это было запланированное действие. У нас есть такие игроки, которые могут друг друга заменить. Я вчера сказал Андрею, что это не говорит о том, что я кем-то недоволен. Нет, это было запланировано и мы должны давать играть, они все нужные футболисты. Жуков очень здорово работал, плодотворно подготавливался к сезону и он нам еще поможет.

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