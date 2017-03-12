15:04 | ФУТБОЛ — Зарубежные

"Кайрат" сыграл вничью с "Окжетпесом",
Аршавин забил первый гол в сезоне

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"Кайрат" в матче 2-го тура чемпионата Казахстана дома сыграл вничью с "Окжетпесом" - 2:2. Свой первый гол в этом сезоне забил российский нападающий хозяев Андрей Аршавин.

Чемпионат Казахстана

Высшая лига

2-й тур

"Кайрат" – "Окжетпес" – 2:2 (1:1)

Голы: Козлов, 19 (0:1). Маркович, 34 (1:1). Аршавин, 82 (2:1). Волков, 90+4 - с пенальти (2:2).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/kazahstan/highest/2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

Андрюха лучший!

16:31

ротор-максимум

Это какой гол Аршавина в клуб 100? А когда Полоз появится в клубе 100?

15:58

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