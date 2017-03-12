"Кайрат" в матче 2-го тура чемпионата Казахстана дома сыграл вничью с "Окжетпесом" - 2:2. Свой первый гол в этом сезоне забил российский нападающий хозяев Андрей Аршавин.
Чемпионат Казахстана
Высшая лига
2-й тур
"Кайрат" – "Окжетпес" – 2:2 (1:1)
Голы: Козлов, 19 (0:1). Маркович, 34 (1:1). Аршавин, 82 (2:1). Волков, 90+4 - с пенальти (2:2).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/kazahstan/highest/2017/
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
Андрюха лучший!
16:31
ротор-максимум
Это какой гол Аршавина в клуб 100? А когда Полоз появится в клубе 100?
15:58