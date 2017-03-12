"Кайрат" в матче 2-го тура чемпионата Казахстана дома сыграл вничью с "Окжетпесом" - 2:2. Свой первый гол в этом сезоне забил российский нападающий хозяев Андрей Аршавин.

Чемпионат Казахстана

Высшая лига

2-й тур

"Кайрат" – "Окжетпес" – 2:2 (1:1)

Голы: Козлов, 19 (0:1). Маркович, 34 (1:1). Аршавин, 82 (2:1). Волков, 90+4 - с пенальти (2:2).