Источник: кипрская компания организовывала договорняки в матчах с российскими клубами. Под подозрением - судьи

Кипрская компания Androsports с января 2016 года в межсезонье организовывала матчи с предопределенными результатами, сообщает Black Sea. Их обслуживали восемь судей, пятеро из которых не были профессиональными арбитрами: четверо были действующими футболистами, один - экс-игроком.

За три зимы с 2016 по 2018 год на Кипре прошли 32 матча, в которых участвовали команды из России, Польши, Кипра, Сербии, Чехии и других европейских стран. Больше всего встреч провели "Кубань" и "Висла Плоцк".

По данным источника, арбитры нужным образом влияли на исход игры, честность команд под сомнение не ставится. В качестве основного организатора подобных встреч называется агент ФИФА и инвестор Эрик Мао. Большинство судей, работавших в обозначенный период на Кипре, играли в клубах, с которыми у Мао были связи.

Сам Мао ранее организовывал договорные матчи в Ирландии, Латвии, Чехии, Румынии и Сингапуре.