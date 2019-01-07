Иньесту обвинили в расизме за фото в Инстаграме

Бывшего капитана "Барселоны" Андреса Иньесту, ныне выступающего за японский "Виссел Кобе", обвинили в расизме. Хавбек в Инстаграме выложил фото, на котором он в компании семьи и друзей отмечает Богоявление.

При этом люди на фото нарядились в персонажей из Евангелия. Среди них есть и волхвы, которые по событиям в Библии, пришли с Востока, чтобы поклониться младенцу Иисусу и принести ему дары. Так вот "волхвы" на фото покрасили кожу в черный цвет, что и вызвало волну критики в комментариях.

– Это расизм, – написал один из пользователей.

– Отвратительно. Немедленно убери это фото, крыса, – отметил другой.