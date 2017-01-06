13:11 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Хави: "MLS и чемпионат Китая совершенно разные"

0
0
0

Полузащитник "Аль-Садда" Хави считает, что MLS и чемпионат Китая не похожи, поскольку в Америку футболисты едут на закате карьеры, а в китайскую лигу - на пике. Также он считает, что вскоре у Европы может появиться реальный конкурент за лучших мировых игроков.

- К Китаю теперь нужно относиться очень серьезно, - цитирует The Sun Хави. - Китай показывает, что имеет финансы, чтобы привлекать лучших игроков из Европы. Уже сейчас там играют отличные игроки, но пока это только начал. В MLS, как правило, игроки едут на закате карьеры, а в Китае совершенно все иначе. Туда приезжают футболисты на пике своей карьеры. Если китайские бизнесмены намерены создать конкурентоспособную лигу с лучшими игроками и тренерами, то вскоре может оказаться, что Европа не является единственным вариантом для лучшего продолжения карьеры.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ