Хави: "MLS и чемпионат Китая совершенно разные"

Полузащитник "Аль-Садда" Хави считает, что MLS и чемпионат Китая не похожи, поскольку в Америку футболисты едут на закате карьеры, а в китайскую лигу - на пике. Также он считает, что вскоре у Европы может появиться реальный конкурент за лучших мировых игроков.

- К Китаю теперь нужно относиться очень серьезно, - цитирует The Sun Хави. - Китай показывает, что имеет финансы, чтобы привлекать лучших игроков из Европы. Уже сейчас там играют отличные игроки, но пока это только начал. В MLS, как правило, игроки едут на закате карьеры, а в Китае совершенно все иначе. Туда приезжают футболисты на пике своей карьеры. Если китайские бизнесмены намерены создать конкурентоспособную лигу с лучшими игроками и тренерами, то вскоре может оказаться, что Европа не является единственным вариантом для лучшего продолжения карьеры.