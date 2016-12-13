Хаджи сравнил Месси с Федерером, а Роналду - с Джоковичем

Бывший полузащитник "Барселоны" и "Реала" Георге Хаджи подчеркнул, что сейчас в мире футбола эра противостояния двух великих футболистов. Вчера нападающий "Королевского клуба" Криштиану Роналду выиграл свой 4-й "Золотой мяч" и теперь отстает по количеству этих наград от форварда "Барселоны" Лионеля Месси на один "Золотой мяч".

– Мотивация – одно из тех качеств, которое делает Криштиану Роналду и Месси великими. Когда ты выходишь на поле, не надо вспоминать о том, что было вчера, нужно сегодня доказывать, что ты – лучший.

Эти два игрока делают мою жизнь счастливой. Мы живем в эру двух великих футболистов, один технически идеален, другой – силен. Можно иметь отличное тело, но все начинается с головы.

Месси очень креативен, техничен, это самый настоящий талант. В теннисе Месси был бы Роджером Федерером, а Роналду – Новаком Джоковичем.